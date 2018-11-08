Турция, Азербайджан и Казахстан подписали меморандумы о сотрудничестве по вопросам диаспор

Управление по делам соотечественников за границей и родственных общин при правительстве Турции (YTB) подписало Меморандумы о сотрудничестве по вопросам диаспоры с Государственным комитетом Азербайджана по работе с диаспорой и казахстанским Фондом поддержки гражданских инициатив.

В церемонии подписания, организованной в офисе YTB, приняли участие глава структуры Абдуллах Эрен, директор Института Юнуса Эмре (YEE) Шереф Атеш, а также студенты-участники программы «Стипендии Турции» (Türkiye Bursları) (стипендиальная бесплатная государственная программа для иностранных студентов и научных исследователей – ред.).

В своей речи на мероприятии руководитель YTB отметил, что исторические и культурные связи меду странами-членами Тюркского совета несут в себе огромный потенциал для дальнейшего развития отношений.

Коснувшись деятельности YTB в области международного образования Эрен сообщил, что программа Türkiye Bursları вносит значимый вклад в распространение высшего образования на мировом уровне. По его словам, более 17 тысяч иностранных студентов благодаря участию в программе получают бесплатное образование в лучших университетах Турции.

Вслед за выступлением были подписаны «Меморандум о сотрудничестве в сфере диаспоры между государственными структурами Турции и Азербайджана» (свои подписи под документом поставили Абдуллах Эрен и председатель Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов) и Меморандум о сотрудничестве между государственными структурами в сфере диаспоры (Абдуллах Эрен и глава казахстанского Фонда гражданских инициатив Нуртай Абыкаев).

Протоколы внесут вклад в работу диаспоры в контексте социального, культурного и экономического роста, говорится в сообщении.

Кроме того, указанные ведомства будут вести совместную борьбу с дискриминацией и проявлениями исламофобии и расизма.