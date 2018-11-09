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Турция повысила налог на регистрацию купленных за границей телефонов

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
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Фото из архива

Турецкое правительство повысило налог на регистрацию мобильных телефонов, купленных за границей, со 170 лир (около 30 долларов США) до 500 (около 90 долларов США), говорится в президентском указе, опубликованном в официальном вестнике Resmi Gazete в пятницу.

В соответствии с указом, устройства ввезенные в Турцию должны быть зарегистрированы в управлении информационно-коммуникационными технологиями (ВТК) в течении 120 дней со дня въезда в страну.

Для регистрации телефона необходимо указать дату въезда в Турцию, предоставив штамп в паспорте, и заплатить налог в размере 500 лир.

Система изначально позволяет зарегистрировать телефон без оплаты, но в случае ее задержки устройство будет заблокировано и для вторичной регистрации необходимо будет заплатить на 50 процентов больше от предыдущей суммы.

По правилам ВТК, на один паспорт можно регистрировать один телефон каждые два года.

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