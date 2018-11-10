Турция отмечает день памяти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка

Сегодня, 10 ноября, в Турции проходят мероприятия по случаю 80-й годовщины со дня кончины основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

В этот день в 1938 году Турция лишилась первого президента и основателя Турецкой Республики. С тех пор каждый год 10 ноября, в 9 часов 5 минут утра (точное время его смерти) объявляется минута молчания.

Возглавив национально-революционное движение и войну за независимость Турции, Ататюрк создал новое государство, провёл ряд серьёзных политических, социальных и культурных реформ.

Как председатель Великого национального собрания, а затем как президент республики, он приобрёл непререкаемый авторитет и уважение, как в Турции, так и за ее пределами.

В мавзолее основоположника Турецкой Республики «Аныткабир» в Анкаре прошла церемония, посвященная годовщине со дня кончины Ататюрка.

В церемонии приняли участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, министры, лидеры ведущих оппозиционных партий, главы судебных инстанций, госслужащие.

Глава Турецкого государства возложил венок из белых и красных гвоздик на могилу Ататюрка.

На площади Таксим в Стамбуле собрались тысячи граждан. Граждане исполнили гимн Турции и возложили венки к памятнику основателя Республики.