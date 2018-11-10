7 солдат погибли в результате взрыва боеприпасов на военной базе в Турции

Семеро турецких военнослужащих погибли в результате взрыва боеприпасов на военной базе в провинции Хаккари на юго-востоке Турции. Об этом заявил в субботу президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу.

«Сегодня ночью в Хаккари произошел взрыв боеприпасов, на данный момент известно, что семеро наших детей погибли, еще примерно 25 получили ранения», — сказал президент.

Раненные солдаты были немедленно доставленны в ближайшие больницы. По данным министерства обороны, продолжаются поиски еще семи солдат.

Министерство национальной обороны Турции 9 ноября сообщило, что в уезде Шемдинли в провинции Хаккари произошло чрезвычайное происшествие из-за взрыва боеприпасов тяжелого вооружения. По информации ведомства, в результате происшествия ранения получили 25 военных, еще семерых разыскивали.

По факту произошедшего было начало расследование.