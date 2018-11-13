Стамбульский патриарх упрекнул греческого министра за то, что ему не сообщили об отделении церкви от государства

Патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей высказал свое недовольство министру образования и религии Греции Константиносу Гавроглу в субботу в связи с тем, что Афины не сообщил ему о сделке по отделению церкви от государства, сообщает греческая газета.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и архиепископ Иероним II православной церкви Греции достигли предварительной договоренности по вопросам церковного имущества и жалования клирикам, которая позволит упорядочить отношения государства и церкви в рамках намечаемой конституционной реформы.

«Ты — стамбулец, ты должен был заранее уведомить нас», — сказал Варфоломей Гавроглу во время встречи в Стамбуле, согласно афинской газете Ta Nea.

«Президент [Реджеп Тайип] Эрдоган меня уважает, я не терпел нападений со стороны [президента России Владимира] Путина. Ципрас не может пренебрегать мною, я этого не допущу», — сказал патриарх.

На прошлой неделе Ципрас встретился с архиепископом Иеронимом и членами Синода Элладской православной церкви и обсудил планируемую реформу.

Согласно договору, «государство и церковь признают, что духовенство не будет в будущем относиться к государственным служащим и, следовательно, будет исключено из единого государственного органа платежей. При этом греческое государство обязуется ежегодно выплачивать церкви субсидию, сумма которой соответствует текущей заработной плате действующих священников и будет корректироваться в соответствии с изменением заработной платы в греческом государстве».

Церковь признает, что после этого соглашения откажется от любых других требований за указанное церковное имущество. Ежегодная субсидия будет выплачиваться в специальный фонд церкви и предназначаться исключительно для зарплат духовенства. Соглашение обеспечивает нынешнее количество мест клириков и служителей церкви Греции. Возможное решение церкви об увеличении числа священников не приведет к требованию увеличить объем ежегодной субсидии, говорится в заявлении.

Греческие государство и церковь создадут Фонд использования церковной собственности, которым будет руководить управляющий совет из пяти членов (два его члена будут назначаться правительством, два — церковью и еще один общественностью). Обязательства фонда будут нести совместно в равной степени государство и церковь.

Как отмечают наблюдатели, соглашение между государством и церковью может открыть путь к выводу около 10 тыс. греческих священников и членов вспомогательного церковного персонала из списка государственных служащих в обмен на аналогичную по размеру субсидию, которую будет получать церковь. Международные кредиторы давно настаивали, чтобы правительство Греции сократило число госслужащих, а по нынешней системе духовенство получает жалование непосредственно из государственного бюджета. На выплаты жалования клиру правительство тратит около 200 миллионов евро в год.

Соглашение, о котором объявила пресс-служба премьера, еще должно быть одобрено кабинетом министров, синодом Элладской церкви и парламентом.

Так называемые «новые земли» (Крит, Додеканесские острова и северная Греция с Салониками) — провинции Османской империи, присоединенные к Греции по итогам Балканской войны 1912 года — находятся под канонической юрисдикцией Константинопольского патриархата, но участвуют и в работе Элладской православной церкви.