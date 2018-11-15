Восточные регионы Турции завалило снегом

В нескольких провинциях на востоке Турции в четверг начались сильные снегопады и температура воздуха опустилась до около трех градусов тепла.

В связи с непогодой в провинциях Тунджели, Битлис, Бинголь, Муш, Агры, Карс и Байбурт пришлось перекрыть некоторые трассы.





В провинциях Тунджели и Байбурт из-за снега были отменены уроки в нескольких школах.

Ожидается, что снегопады в восточной части страны продлятся до пятницы.





В то же время по всей территории Турции наблюдается резкое снижение температуры воздуха. В западных регионах ожидаются сильные дожди.