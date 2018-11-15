Джек-пот новогодней лотереи в Турции составил почти $13 миллионов

Джек-пот новогодней лотереи Milli Piyango в Турции в этом году составил 70 миллионов турецких лир (12,9 миллиона долларов США). Об этом объявило в четверг управление национальной лотереи страны.

Этот джек-пот стал крупнейшим за последние 10 лет. В прошлом году главный приз новогодней лотереи составил 61 миллион турецких лир.

Кроме основного выигрыша лотерея предусматривает денежные призы размером 7 миллионов лир, один миллион лир и 100 тысяч лир.

Лотерея проводится в ночь с 31 декабря на 1 января.

Стоимость полноценного билета составит 70 лир, половинного билета — 35 лир, четвертного билета — 17,5 лир.

Продажа билетов начнется 29 ноября.