Необходимо международное расследование убийства Хашкаджи — Чавушоглу

Необходимо международное расследование убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.



«Сначала мы говорили, что создав рабочую группу с Саудовской Аравией, мы не намерены обращаться в международный суд, но теперь видим, что международное расследование является необходимым. Мы сделаем все возможное, чтобы прояснить все аспекты этого убийства. Не собираемся ни закрывать это дело, ни заключать сделку», — сказал Чавушоглу, выступая в турецком парламенте.

Также глава МИД указал на недопустимость попыток замять инцидент с убийством журналиста.

Дипломат отметил, что Турция проводит прозрачное расследование убийства обозревателя, что признано всем мировым сообществом.

Чавушоглу подчеркнул, что Анкара предоставила улики по делу Джамаля Хашкаджи, собранные разведслужбами и правоохранительными органами Турции, всем зарубежным партнерам, которые захотели с ними ознакомиться. «Турция не блефует. Мы поделились с международным сообществом всеми имеющимися у нас данными», — заявил глава МИД Турции.

Джамаль Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашкаджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашкаджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.



Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашкаджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.