Легендарный президент клуба «Бешикташ» Себа состоял в антикоммунистическом подразделении MIT

Легендарный президент футбольного клуба «Бешикташ» Сулейман Себа был высокопоставленным членом «антикоммунистического» подразделения Национальной разведывательной организации (MIT), рассказал в своей новой книге журналист Мурат Еткин.

Факт того, что Себа работал в MIT «не был секретом», сказал Еткин в интервью изданию Hürriyet, рассказывая о своей книге под названием «Шпионы для заинтересованных».

По словам журналиста, MIT нанял Себу на работу в 1954 году, когда он был вынужден закончить карьеру футболиста в связи с травмой мениска.

«[Себа] был важным сотрудником в антикоммунистическом подразделении стамбульского департамента MIT», — сказал Еткин.

Себа сыграл 88 матчей за «Бешикташ» с 1946 по 1953 год, забив 22 гола.

В 1984 году Себа стал президентом «Бешикташа», оставаясь на этой позиции до 2000 года — дольше, чем кто-либо в истории клуба. Он умер в 2014 году в больнице в Стамбуле, где продолжительное время находился на лечении.