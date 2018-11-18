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Покрытый снегом турецкий Узунгель очаровал посетителей

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: АА
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Двухдневный снегопад в северо-восточной Турции создал захватывающие пейзажи вокруг озера Узунгель в провинции Трабзон.

Виды снежного Узунгеля поразили как местных, так и иностранных посетителей.

Местность вокруг озера, которое является одним из самых популярных направлений для туристов, привлекает своей удаленностью и природой, в том числе густыми сосновыми лесами, растительностью и чистым горным воздухом.

Десятки гостиниц, торговых лавок и ресторанов формируют развитию туристическую инфраструктуру, услугами которой круглый год пользуются гости Узунгеля.

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