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В Турции женщина прожила 1,5 года с забытой в животе докторами марлей

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: IHA

Доктора в турецкой Бурсе забыли большой кусок медицинской марли в животе одной из пациенток.

Полтора года назад 53-летняя М.А. перенесла операцию на желчном пузыре, в ходе которой медицинская команда оставила в теле женщины кусок марли размером с полотенце.

Все время после операции женщина жаловалась на боли в животе, но специалисты не могли определить причину неприятных ощущений.

Около 15 дней назад в одной из частных больниц Бурсы врачи обнаружили в теле М.А. инородное тело, которое было извлечено во время срочной операции.

Женщина и ее семья готовятся подать жалобу по уголовному делу в правоохранительные органы.

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