Собаковод продает турецкого кангала за $23.500

Собаковод в северо-западной провинции Бурса собирается продать своего пса породы турецкий кангал за 125 тысяч турецких лир (23,5 тысячи долларов США).

Собаке по кличке Карабога всего 10 месяцев, но она уже весит более 90 килограммов.

Карабога, который достаточно быстро вырос и уже достиг физической зрелости, на двух лапах превышает человеческий рост.

По словам собаковода с 14-летним стажем, Шерефа Алкана, Карабога одна из лучших собак, которых он когда-либо вырастил.

Отметив «превосходный» окрас пса, Алкан заявил, что ему поступают «серьезные» предложения о его продаже.

Алкан рассказал, что в день Карабога съедает от 5 до 7 килограмм мяса.

Кангал является видом анатолийской овчарки, который получил свое название в честь района Кангал в центральной турецкой провинции Сивас. Данная порода обычно используется в качестве сторожевого пса для защиты стада овец от хищников, таких как волки и медведи.

Кангал известен своими громоздкими размерами, смелостью, ловкостью и интеллектом, а также верностью.