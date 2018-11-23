Посла РФ в Турции Карлова планировали убить еще летом 2016 года – прокуратура

Прокуратура Турции передала в суд дело о покушении на посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.

В обвинительном заключении по делу об убийстве посла РФ подчеркивается, что покушение на дипломата было организовано Гюленистской террористической группой (FETÖ), чьи сторонники предприняли попытку переворота 15 июля 2016 года в Турции и занимались шпионской и разведывательной деятельностью.

В обвинительном заключении подчеркивается, что покушение на дипломата является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.

Обвинительное заключение содержит перечень 28 обвиняемых в организации покушения на Карлова.

В обвинительном заключении, помимо главаря FETÖ Фетуллаха Гюлена, значатся имена Шерифа Али Текелана, Эмруллаха Услу и «имама» убийцы Карлова из числа сторонников Гюлена Шахина Согюта.

Подозреваемые в убийстве российского посла обвиняются в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.

Согласно обвинительному заключению, покушение на дипломата планировали еще за полгода до преступления.

Сторонники Гюлена узнали, что российский посол в Анкаре приглашен на девятый традиционный ифтар для глав иностранных дипмиссий, организованный 27 июня 2016 года в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития Турции.

Согласно плану организаторов покушения, Мерт Алтынташ должен был войти в здание, где проходил ифтар, в качестве сотрудника службы охраны. Чтобы не привлекать внимания, Алтынташ нацепил на свой костюм значок сотрудника службы администрации премьер-министра Турции. Однако в этот день покушение не состоялось. Карлов находился за рубежом и не принял участия в ифтаре.

Обвинительное заключение по делу об убийстве посла, подготовленное Бюро по расследованию преступлений, связанных с террористической деятельностью и организованной преступностью, содержит показания подозреваемых и свидетелей.

Один из подозреваемых по делу — Серджан Башар рассказал следователю, что несколько раз принимал участие в собраниях сторонников Гюлена, куда его приглашал сокурсник по Полицейской академии в Измире Каан Бюльбюль. По его словам, убийца Карлова — Мерт Алтынташ также принимал участие в этих собраниях.

Другой подозреваемый — Каан Бюльбюль рассказал, что в 2012 году в период учебы в Полицейской Академии с ним связался некий Бурак Юсмак под кодовым именем «Хамза». Бюльбюль признал, что периодически посещал квартириру Юсмака, где проходили собрания сторонников Гюлена.

«В основном на собраниях велись беседы на тему религии. Дома у Юсмака было много книг и видео с речами Фетуллаха Гюлена. Иногда во время собраний мы просматривали эти видео. В этих собраниях также участвовали Мевлют Мерт Алтынташ, Серджан Башар, Уфук Гюль, Кадир Шамлы, Догукан Сойлемез, Джунейт Саатчи. Алтынташ и «Хамза» периодически просматривали видеоролики Фетуллаха Гюлена. Мерт был замкнутым, неразговорчивым. В школе всегда дружил с Серджаном», — сказал Бюльбюль.

Другой подозреваемый Догукан Сойлемез на показаниях 12 января 2017 года также подтвердил участие Алтынташа в собраниях сторонников Гюлена и опознал его по фотографии.

Подозреваемый Кадир Шамлы рассказал, что учился с Алтынташем в одной группе в Полицейской академии. Шамлы сообщил следствию, что ходил на собрания сторонников Гюлена, которые вел Бурак Юсмак под кодовым именем «Хамза». По его словам, на этих собраниях присутствовал и убийца Карлова.

Уфук Гюль, подозреваемый по делу об убийстве российского посла в Анкаре, рассказал, что учился с Алтынташем в одной группе в Полицейской Академии. По словам Гюля, он время от времени встречал Алтынташа в доме, где сторонники Гюлена проводили собрания. Гюль говорит, что Алтынташ был довольно набожным и замкнутым в себе человеком.

Свидетель по делу об убийстве Карлова, Эрай Геч сообщил, что убийца Карлова с начала второго курса сблизился с Кааном Бюльбюлем, Серджаном Башаром и Якупом Буйруком.

«Эти лица предлагали нам проводить сообща досуг на выходных: завтракать, совершать намаз, а потом собираться вместе для обсуждения «религиозных» тем. В частности, Каан Бюльбюль настаивал на том, чтобы мы ходили на собрания сторонников Гюлена, слушали проповеди, читали книги Гюлена. Он показывал нам фотографию с изображением Фетуллаха Гюлена, которую всегда носил с собой», — говорит Геч.

Свидетель Хусейин Коркмаз также подтвердил, что Алтынташ был неразговорчивым. «В одной из бесед он признался, что посещает собрания сторонников Гюлена. По контексту разговора, понял, что эти собрания он посещает регулярно еще до поступления в Полицейскую академию», — сказал Коркмаз.

По его словам, Алтынташ отмечал, что посещает идеологические собрания сторонников Гюлена.

Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года в ходе его выступления на открытии выставки «Россия глазами турок», организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Нападавший Мевлют Мерт Алтынташ был убит в ходе перестрелки с полицией.