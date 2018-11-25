В Турции на продажу выставили четки стоимостью $57.000

В турецком городе Адана на продажу выставили четки, выполненные из черного бриллианта, стоимостью 300 тысяч лир (около 56,7 тысяч долларов США).

Четки сделаны из 33 бриллиантов весом 1,8 карат абсолютно одинакового размера, что придает им особую уникальность, сказал владелец магазина Эмре Бозкурт.

Бозкурт рассказал, что за четки уже предлагали 250 тысяч лир, но он отказался.

«Очень редко можно найти такое количество бриллиантов одинакового размера», — сказал он, добавив, что изделие вызвало интерес у многих ценителей.

По словам Бозкурта, четки турецкого производства имеют большой спрос как на территории страны, так и за рубежом, особенно в арабских странах, в частности в Объединенных Арабских Эмиратах.

В Турции больше всего четок продается в Стамбуле и Анкаре.