Король Нидерландов был пилотом рейса Амстердам-Стамбул

Король Нидерландов Виллем-Александр управлял самолетом авиакомпании KLM в качестве второго пилота на плановом рейсе из Амстердама в Стамбул в субботу.

51-летний король, давно известный своим интересом к пилотированию, находился за штурвалом самолета Boeing 737-700, который осуществлял 2,5-часовой рейс KL1613, направляющийся в аэропорт имени Ататюрка.

На борту самолета находился 131 человек, многие из которых заявили, что быть пассажирами монарха – это большая честь.

«Меня в Стамбул привез король, – сказала известная немецкая актриса турецких сериалов Вильма Эллес. – Для меня это стало приятной случайностью».

Король также пилотировал обратный рейс из Стамбула в Амстердам.

В интервью газете De Telegraaf в мае 2017 года король Виллем-Александр рассказал, что он ранее садился за штурвал небольшого среднемагистрального Fokker 70 в качестве «гостевого пилота».

В 2017 году король продолжил пилотирование, но на более крупном лайнере Boeing 737, которые авиакомпания KLM стала использовать вместо Fokker.