На вилле в турецкой Ялове проходит обыск в рамках расследования убийства Хашкаджи

Турецкая полиция проводит в понедельник обыск на вилле в турецкой Ялове к югу от Стамбула в рамках расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Обыск проходит в деревне Саманлы в районе Термаль.

Отмечается, что криминалисты уделяют особое внимание изучению внутреннего двора виллы и сада, и специалисты сосредоточены на поисках следов останков тела журналиста.

Ранее турецкие власти провели инспекции в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, где Хашкаджи был убит в октябре, и резиденции консула в рамках расследования убийства журналиста.

За день до смерти Хашкаджи в Стамбул прибыли три группы саудовских подданных. Они проследовали в генконсульство, а также поехали на разведку в Белградский лес на севере Стамбула и провинцию Ялова к югу от мегаполиса. В этой провинции, в уезде Термаль, расположен загородный дом, где был ранее замечен саудовский диптранспорт и который может быть прямо или косвенно связан с сотрудниками генконсульства.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября этого года. 20 октября саудовские власти сообщили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование произошедшего.

15 ноября генпрокуратура Саудовской Аравии обнародовала предварительные итоги расследования. По данным ведомства, по делу Хашкаджи задержан 21 человек, 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. При этом, как заявляет Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать его.