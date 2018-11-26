Фонд Сороса прекращает деятельность в Турции

Фонд «Открытое общество» миллиардера Джорджа Сороса сообщил в понедельник о принятии решения о прекращении деятельности на территории Турции.

Фонд Сороса также заявил, что министерство внутренних дел начало расследование связей института с организаторами беспорядков в стамбульском парке Гези в 2013 году.

В заявлении говорится, что фонд в кратчайшие сроки подаст прошение о юридической ликвидации в Турции.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Сорос профинансировал акции протеста в в 2013 году.