14 человек пострадали при столкновении поездов в центральной Турции

Четырнадцать человек получили ранения в понедельник при столкновении пассажирского и товарного поездов в центральной турецкой провинции Сивас.



Инцидент произошел в районе Дивриги. Пассажирский поезд врезался в стоявший товарный состав.

Как сообщает агентство «Ихляс», причиной столкновения стал сильный туман, из-за которого машинисты не заметили горевший красный свет и не остановили поезд.

На место происшествия прибыли спасатели и полиция.

Пострадавшие, о состоянии которых не сообщается, доставлены в близлежащие больницы.



Идет расследование аварии.