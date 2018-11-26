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14 человек пострадали при столкновении поездов в центральной Турции

DAILY SABAH И РИА НОВОСТИ
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: АА

Четырнадцать человек получили ранения в понедельник при столкновении пассажирского и товарного поездов в центральной турецкой провинции Сивас.

Инцидент произошел в районе Дивриги. Пассажирский поезд врезался в стоявший товарный состав.

Как сообщает агентство «Ихляс», причиной столкновения стал сильный туман, из-за которого машинисты не заметили горевший красный свет и не остановили поезд.

На место происшествия прибыли спасатели и полиция.

Пострадавшие, о состоянии которых не сообщается, доставлены в близлежащие больницы.

Идет расследование аварии.

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