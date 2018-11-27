Советник президента Украины прибыл в Стамбульский патриархат, где проходит синод

Советник президента Украины Ростислав Павленко прибыл во вторник в Стамбульский православный патриархат, где проходит синод, на котором, в частности, обсудят томос об автокефалии Украине.

«По поручению президента Украины нахожусь в Стамбуле, где 27-29 ноября происходит Святой и Священный синод Вселенского патриархата. Вчера был принят Вселенским патриархом Варфоломеем. Имели длительную теплую беседу о событиях в Украине и об окончательных шагах к получению томоса об автокефалии (полной и полной независимости) православной церкви в Украине — согласно уже принятых решений синода», — написал Павленко на своей странице в Facebook.

От общения с прессой Павленко отказался и молча прошел в здание патриархата. Ранее сообщалось, что помощник Петра Порошенко может также принять участие в конечном редактировании или утверждении текста томоса.

Ранее сегодня в пресс-службе Вселенского патриархата сказали, что «основную часть первого дня Священного синода займут переговоры патриарха Варфоломея с министром образования, научных исследований и культуры Греции [Константиносом Гавроглу]».

Стамбульский патриархат на заседании синода 9-11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Стамбульскому патриарху).

Также было принято решение снять анафему с глав двух церквей в Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви.

В ответ на эти действия Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом, назвав решение канонически ничтожным и увидев в нем политику.