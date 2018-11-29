Оставленный в аэропорту Эрзурума грузинский самолет простоял там уже 7 лет

Грузовой самолет прекратившей работу несколько лет назад грузинской авиакомпании SKY Georgia простоял в аэропорту турецкого Эрзурума семь лет и 29 дней.

По данным СМИ, после мощного землетрясения в городе Ван в октябре 2011 года самолет типа Ил-76ТД доставил в Турцию гуманитарную помощь из Грузии.

Самолет приземлился в аэропорту Эрзурума ночью 30 октября, но так и не вылетел обратно из-за технической неполадки, возникшей в результате столкновения с другим самолетом во время парковки.

Из-за проблем со страховой компанией воздушное судно простояло на одном и том же месте парковки, ожидая необходимого ремонта, уже семь лет, несмотря на попытки турецкой стороны связаться с представителями авиакомпании в Грузии.

Так как самолет прибыл в Турцию с целью предоставления гуманитарной помощи во время бедствия, Главное управление государственных аэропортов (DHMI) не имеет права взыскать с владельца судна плату за стоянку. В противном случае плата за стоянку составила бы около 155,1 тысяч евро (176,4 тысячи долларов США) в год, то есть примерно 1,1 миллиона евро (1,25 миллиона долларов) за семь лет.