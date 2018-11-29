Смерч, ливень, град: на турецкий Бодрум обрушилась непогода

Сильные проливные дожди обрушились на турецкий Бодрум в южной провинции Мугла после того, как по морю рядом с городом прошелся смерч, вызвав панику у местных жителей.

В результате обильных осадков улицы города затопило водой.





Движение на дорогах города было полостью заблокировано из-за глубоких луж, в которых застревали автомобили, и сильных потоков воды.

Нижние этажи зданий также были затоплены.

После дождя на город обрушился град размером с лесной орех.





Сообщается, что в городе продолжаются спасательные работы.

Турецкая метеорологическая служба ранее предупредила о шторме, который приближался к западному региону Эгейского моря. По прогнозам, сильные дожди по всей территории Турции продолжаться до конца недели.