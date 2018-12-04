4.114-летний тис привлекает посетителей в черноморские леса Турции

4.114-летнее тисовое дерево, расположенное в северной провинции Зонгулдак, стало новым пунктом экотуризма в Турции, привлекая больше посетителей в живописные леса западно-черноморского регионаhttps://t.co/ssnUkVgcHt pic.twitter.com/Rjo511Ckyl — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) December 4, 2018

Многотысячелетнее тисовое дерево, расположенное в северной провинции Зонгулдак в Турции, стало новым пунктом экотуризма в стране, привлекая больше посетителей в живописные леса западно-черноморского региона.

Идентифицированный как одно из древнейших деревьев в мире 4.114-летний хвойник, впервые обнаруженный в 2016 году, был объявлен естественным памятником и сразу же взят под охрану министерством лесного хозяйства.

Многие туристы теперь приезжают в местность, где расположен тис, из разных городов Турции, а также из-за границы, чтобы увидеть дерево, которое, как сообщается, является пятым самым старым в мире и самым старым в Турции.

Дерево расположено в деревне Гюмели района Алаплы провинции Зонгулдак на высоте 1,2 тысячи метров над уровнем моря.