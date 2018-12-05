Мужчина, проживший в аэропорту Ататюрка 27 лет, готовится к его закрытию

Несомненно, многие сотрудники и пассажиры будут испытывать ностальгию, когда международный аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле закроется в новом году, но для человека, который называл воздушную гавань своим домом в течение последних 27 лет, закрытие станет изменяющим жизнь событием.

Байрам Тепели покинул родной город Гемлик в северо-западной части Бурсы в возрасте 26 лет из-за «проблем» с семьей и прибыл в Стамбул в 1991 году. Он нашел работу в клининговой компании и начал жить в гостинице в районе Картал. Позже его начальник направил его работать в аэропорту Ататюрка, где он протрудился недолго, но с тех пор остался там жить, так как ему негде было остановиться.

Тепели часто сравнивают с Мехраном Карими Насери — иранским беженцем, проживавшим в терминале международного аэропорта имени Шарля де Голля с 1988 по 2006 год. По мотивам его автобиографии был снят фильм «Терминал».

Последние 10 лет Тепели лечился от сосудистой окклюзии на левой ноге. У него проблемы с ходьбой и его не могут прооперировать, так как ему негде остаться, чтобы пройти восстановление.

У 53-летнего мужчины нет денег, чтобы найти дом, но он благодарен персоналу аэропорта, от чиновников до лавочников и полицейских, которые никогда не оставляли его «голодным и одиноким».

Тепели никогда не был в новом аэропорту «Стамбул», но видел его по телевизору, назвав его «большим и современным».

«Я не знаю, что произойдет сейчас, но я полагаюсь на свою судьбу», — сказал он.