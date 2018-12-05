Турецкий суд выдал ордера на арест 2 саудовцев по делу Хашкаджи

Турецкий суд выдал ордера на арест двух приближенных к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману, связанных с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи, после получения в среду запроса от генпрокуратуры Стамбула.

Речь идет о бывшем заместителе главы Службы общей разведки Саудовской Аравии Ахмеде Аль Асири и Сауде Аль Катани, который на момент убийства журналиста являлся советником наследного принца.

Отмечается, что у прокуратуры имеются серьезные основания предполагать, что Асири и Катани могли быть организаторами убийства Хашукджи.

Известный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии.

После убийства тело Хашкаджи было расчленено.

Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашкаджи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.