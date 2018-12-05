Турция примет III Молодежный фестиваль Тюркского совета

Третий Молодежный фестиваль стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) пройдет в Турции. Соответствующее решение принято в среду на III заседании министров молодежи и спорта стран-участниц Тюркского совета в Астане.

В заседании приняли участие генсек Тюркского совета Багдат Амреев, министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу, заместитель генсека Тюркского совета Омер Коджаман, министр общественного развития Казахстана Дархан Калетаев, заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Исмаил Исмаилов и другие.

Амреев отметил, что участники заседания поддержали идею создания Молодежной платформы тюркоязычных стран, и пришло время приступить к ее реализации.

По его словам, на саммите Тюркского совета в Кыргызстане лидеры государств, входящих в организацию, договорились об укреплении сотрудничества между молодежными структурами, принять меры для защиты молодежи от радикальных идей.

«Уверен, что Молодежная платформа тюркоязычных стран станет подходящей основой для достижения целей, поставленных лидерами», — сказал Амреев.

По словам заместителя генсека Коджамана, до сегодняшнего дня в молодежных лагерях, организованных в Турции и Казахстане, приняли участие свыше 1,5 тысячи человек.

Приоритетный вопрос в повестке Тюркского совета — создание Молодежной платформы, которая позволит трансформировать отношения между молодежью стран-участниц организации в корпоративную и устойчивую структуру, отметил Коджаман.

По его словам, в то же время Тюркский совет готов в этом вопросе сотрудничать с международными молодежными организациями.

Управление по делам соотечественников за рубежом и родственных сообществ Турции поддержит работу Молодежной платформы, сказал Коджаман.

В ходе заседания принято решение о том, что четвертый Молодежный лагерь Тюркского совета будет организован в июле-августе в Казахстане, третий Молодежный фестиваль Тюркского совета — в Турции, Вторые спортивные соревнования университетов стран Тюркского совета (тюркская Универсиада) пройдут в 2020 году в Казахстане, второй Молодежный форум Тюркского совета состоится в 2019 году в городе Туркестан в Казахстане, Генеральная ассамблея Молодежной платформы Тюркского совета будет организована в 2019 году в Азербайджане. Кроме того, четвертое заседание министров молодежи и спорта стран Тюркского совета пройдет в 2019 году в Кыргызстане.