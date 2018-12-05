Шон Пенн прибыл в Стамбул для съемок фильма об убийстве Хашкаджи

Американский актер и режиссер Шон Пенн приехал в Стамбул для подготовки к съемке документального фильма о саудовском журналисте Джамале Хашкаджи.
Пенна заметили возле генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где был убит журналист.
Вместе с режиссером в городе находится съемочная группа в составе 10 человек.
Отмечается, что Пенн намерен также встретиться с невестой убитого журналиста Хатидже Дженгиз.
Известный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит второго октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства.
Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело Хашкаджи было расчленено и уничтожено.
Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашкаджи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.
В среду турецкий суд вынес постановление о розыске и заочном аресте по делу об убийстве Хашкаджи двух приближенных наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.