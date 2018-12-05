Шон Пенн прибыл в Стамбул для съемок фильма об убийстве Хашкаджи

Турецкий суд выдал ордера на арест 2 саудовцев по делу Хашкаджи

Американский актер и режиссер Шон Пенн приехал в Стамбул для подготовки к съемке документального фильма о саудовском журналисте Джамале Хашкаджи.

Пенна заметили возле генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где был убит журналист.

Вместе с режиссером в городе находится съемочная группа в составе 10 человек.

Отмечается, что Пенн намерен также встретиться с невестой убитого журналиста Хатидже Дженгиз.

Известный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит второго октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства.

Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело Хашкаджи было расчленено и уничтожено.

Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашкаджи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.

В среду турецкий суд вынес постановление о розыске и заочном аресте по делу об убийстве Хашкаджи двух приближенных наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.