Российскую переводчицу МИД Турции подозревают в передаче информации Аднану Октару – СМИ

Против российской гражданки, работающей в качестве переводчика для министерства иностранных дел Турции во время встреч в России, начато расследование по обвинению в передаче секретной информации культу Аднана Октара, которому ранее были предъявлены обвинения в международном шпионаже и сексуальном насилии, в том числе над детьми.

По данным турецкого издания Akşam, бывшие члены культа Октара дали показания о том, что переводчик по имени Лейла О. передавала детали встреч министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу и турецкой делегации с их российскими коллегами.

Свидетели заявили, что Лейла О. поддерживала контакт с приближенными к Октару людьми в Москве.

Сообщается, что турецкая прокуратура запросила информацию о переводчике в министерстве.

Аднан Октар, который более известен под именем Харун Яхья, был задержан в Турции в июле этого года. Его культу был предъявлен целый ряд обвинений, включая жестокое обращение с детьми, сексуальное насилие, похищение, использование религиозных убеждений, шантаж и политический и военный шпионаж.

В своём телевизионном шоу, основной темой которого является религия, Октар окружает себя вызывающе одетыми молодыми девушками, которых он называет «котятами».

Его критики утверждают, что он «промывает мозги» молодым людям из богатых семей, которые служат его культу. Октар неоднократно отрицал подобные заявления.