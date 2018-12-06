Сильный ветер осложнил посадку самолетов в стамбульском аэропорту

Сильные ветра, бушующие на северо-западе Турции, значительно осложнили посадку самолетов в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, что вызвало панику среди пассажиров.

Самолеты буквально «сдувало» ветром, когда они снижались на посадку, в результате чего воздушные судна сильно расшатывало в воздухе.

Сильные ветра, бушующие на северо-западе Турции, буквально «сдували» снижающиеся на посадку самолеты в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, вызывая панику среди пассажиров https://t.co/j0L2SA9BzF pic.twitter.com/KqbbGMRg1F — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) December 6, 2018

Однако, сообщается, что, несмотря на плохие погодные условия, в обоих аэропортах мегаполиса рейсы не задерживались и обошлось без происшествий.

Из-за ветров температура воздуха на северо-западе Турции понизилась на 4-6 градусов Цельсия. Ухудшение погодных условий также негативно повлияло на движение паромов в Мраморном море и на севере Эгейского моря.