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Сильный ветер осложнил посадку самолетов в стамбульском аэропорту

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
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Сильные ветра, бушующие на северо-западе Турции, значительно осложнили посадку самолетов в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, что вызвало панику среди пассажиров.

Самолеты буквально «сдувало» ветром, когда они снижались на посадку, в результате чего воздушные судна сильно расшатывало в воздухе.

Однако, сообщается, что, несмотря на плохие погодные условия, в обоих аэропортах мегаполиса рейсы не задерживались и обошлось без происшествий.

Из-за ветров температура воздуха на северо-западе Турции понизилась на 4-6 градусов Цельсия. Ухудшение погодных условий также негативно повлияло на движение паромов в Мраморном море и на севере Эгейского моря.

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