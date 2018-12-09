Вернувшиеся в Турцию фрагменты «Цыганки» приветствуют посетителей

Фрагменты античной мозаики «Цыганка» вызывают большой интерес посетителей Музея мозаики Зеугма в провинции Газиантеп.

Двенадцать фрагментов античной мозаики, вывезенных контрабандистами в США и впоследствии попавших в коллекцию Университета Боулинг Грин (Bowling Green) в штате Огайо, были доставлены в Турцию 26 ноября рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

Фрагменты мозаики были выставлены в музее накануне после специального мероприятия, организованного при участии министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя.





Местные и иностранные туристы, желающие увидеть фрагменты мозаики, выстраиваются в длинные очереди у музея, поток посетителей в который не прекращается.

Фрагменты мозаики «Цыганка» были обнаружены «черными копателями» в 1960-х годах в руинах древнеримского района Зеугма и незаконно вывезены из Турции.

В 1965 году фрагменты были приобретены Университетом Боулинг Грин за 35 тысяч долларов США у торговца предметами искусства Питера Маркса.





После этого фрагменты выставили у входа в Центр искусств им. Вольфа.

В Музее мозаики древнего города Зеугма в турецком Газиантепе, открытом девятого сентября 2011 года, хранится мозаика общей площадью 1700 квадратных метров.

Поселение на территории Зеугмы возникло в третьем веке до нашей эры. Его основал Селевк I Никатор («Победитель») — полководец Александра Великого. В 64 году до нашей эры римляне захватили селение и переименовали его в Зеугму (в переводе с древнегреческого — «Мост»).