Глава полиции турецкой провинции Ризе скончался после вооруженного нападения

Глава Управления полиции турецкой провинции Ризе Алтуг Верди скончался во вторник в результате полученных ранений после нападения, сообщил губернатор Ризе Кемаль Чепер.







О нападении на полицейский участок на северо-востоке Турции ранее сообщил министр внутренних дел Сулейман Сойлу.



«К сожалению, Алтуг Верди скончался из-за полученных ранений. Нападавшим был один из сотрудников управления полиции, который, по предварительной информации, просил у Верди облегчить график его работы в связи с поступлением в университет, но вероятнее всего, получил отказ. Еще двое полицейских получили ранения, они доставлены в больницу, где их оперируют, угрозы для их жизней нет», — сказал Чепер.



По информации губернатора, нападавший сдал оружие перед тем, как вошел в кабинет Верди, но, получив отказ в своей просьбе, вернулся за сданным пистолетом, с которым ворвался в кабинет и открыл стрельбу. Он был задержан после того, как получил ранения в ходе перестрелки с полицейскими.