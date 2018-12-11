Турция строит новую военно-морскую базу на Черном море

Министерство обороны приступило к сооружению военно-морской базы на Черном море в районе Трабзона на северо-востоке Турции.



Сооружаемый объект будет девятой базой Военно-морских сил Турции.

В настоящее время Турция располагает военно-морскими базами в Мерсине и Искендеруне на Средиземном море, в Акзасе и Фоче в на Эгейском море, в Гёльджюке на Мраморном море, в Эрегли на Черном море, а также в Стамбуле и Чанаккале в районе проливов Босфор и Дарданеллы.



Новый военный объект расположится в районе населенного пункта Сюрмене в 40 км от города Трабзон.

Ожидается, что на военной базе нести службу будут 400 военнослужащих, а также работать 200 гражданских служащих.