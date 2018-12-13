7 человек погибли и 43 ранены при крушении поезда в Анкаре

По меньшей мере cемь человек погибли и 43 получили ранения при крушении скоростного поезда в Анкаре, заявил губернатор города Васип Шахин.

Утром в четверг произошло столкновение скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью, с локомотивом. С рельсов сошли два вагона поезда. Посольство России в Анкаре выясняет, есть ли среди пострадавших граждане России.

«Поезд столкнулся с маневровым локомотивом, который не должен был находиться на этих путях. Четыре человека погибли и 43 ранены. Цифры еще будут уточняться. Все спасательные службы задействованы, ведется расследование происшествия», — сказал Шахин.