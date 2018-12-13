9 человек погибли и 47 ранены при крушении поезда в Анкаре

По меньшей мере девять человек погибли и 47 получили ранения при крушении скоростного поезда в Анкаре, заявил губернатор города Васип Шахин.

Утром в четверг произошло столкновение скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью, с локомотивом. С рельсов сошли два вагона поезда. Посольство России в Анкаре выясняет, есть ли среди пострадавших граждане России.

«Поезд столкнулся с маневровым локомотивом, который не должен был находиться на этих путях. Все спасательные службы задействованы, ведется расследование происшествия», — сказал Шахин.

«По последним оценкам, в результате столкновения погибли девять человек, в том числе машинист. 47 наших граждан пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие доставлены в различные больницы Анкары», — говорится в заявлении.

В результате столкновения несколько вагонов перевернулись, еще два вагона столкнулись с надземным пешеходным переходом, который затем обрушился. Прокуратура Анкары начала расследование случившегося. На месте продолжают работы экстренные службы.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования родственникам погибших при железнодорожной катастрофе в Анкаре, сообщили РИА Новости в администрации турецкого лидера.

«Наш президент получил информацию у глав минтранса и МВД о железнодорожной катастрофе, которая произошла в 6.36 утра. Президент лично следит за расследованием происшествия. Он выразил глубокую скорбь по поводу этой катастрофы, соболезнования родственникам погибших и пожелание пострадавшим скорейшего выздоровления», — сказал собеседник агентства.