Из-за сильных дождей в турецком Диярбакыре прорвало дамбу

В результате сильных дождей в юго-восточной турецкой провинции Диярбакыр в четверг прорвало один из шлюзов дамбы Крал Кызы.

После инцидента турецкая жандармерия и сотрудники Управления по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) приняли необходимые меры для предотвращения возможного наводнения в поселениях вблизи реки Тигр.

Администрация провинции предупредила жителей региона Эгил о возможном повышении уровня воды в реке на 3-4 метра.





Согласно полученной информации, в четверг были открыты три шлюза для спуска избыточной воды, скопившейся из-за сильных дождей.

Однако, через некоторое время под давлением воды один из шлюзов прорвало, в результате чего вода направилась в русло реки.