В Турции задержали бывшего участника кулинарного шоу, мучавшего попугая

Бывшего участника турецкого кулинарного телешоу MasterChef задержали в понедельник ночью в Стамбуле после того, как он опубликовал видео, на котором мучает попугая у себя дома.





На видео Мурат Оздемир был запечатлен, ругаясь на птицу и держа ее за шею.

Оздемир был задержан в своем доме в стамбульском районе Ортакой сотрудниками полиции Бешикташа.

По официальным данным, у попугая была сломана нога. Птица была немедленно передана в Стамбульское управление сельского и лесного хозяйства для лечения.

Оздемиру предъявлено пять обвинений, включая незаконное употребление наркотиков и домашнее насилие.