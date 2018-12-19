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Корабль сел на мель у северного берега Стамбула

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: АА

Судно Natalia под флагами Коморских островов село на мель у берегов стамбульского района Шиле в среду в результате сильного шторма.

По данным офиса губернатора Стамбула, спасательные службы начали операцию по спасению 16 членов экипажа, находящихся на борту 127-метрового сухогруза.

Однако, сообщается, что из-за плохих погодных условий катерам управления береговой безопасности не удалось достичь потерпевшего бедствие судна.

После этого сотрудники спасательной службы соорудили «канатную дорогу», с помощью которой удалось спасти уже пять человек.

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