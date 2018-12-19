Расходы Турции на образование достигли $48,3 миллиарда

Расходы на сферу образования в Турции в 2017 году выросли на 9,8 процента — до 176,452 миллиарда турецких лир (48,3 миллиарда долларов США), сообщает Институт статистики Турции (TurkStat).

Наибольший рост расходов зафиксирован на среднее образование — на 19 процентов и дошкольное образование — на 16,1 процента.

Расходы на образование в Турции в 2016 году составили 6,2 процента от ВВП. В 2017 году этот показатель сократился до 5,7 процента ВВП.

По данным TurkStat, 74,5 процента всех расходов на сферу образования в Турции в 2017 году пришлось на государство.

Расходы на образование одного учащегося в Турции в 2016 году составили в среднем 7,498 турецких лир (1,4 тысячи долларов), в 2017 году — 8,111 турецких лир (1,5 тысячи долларов).