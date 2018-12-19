Турция показала новые фото 15 саудовцев, обвиняемых в причастности к убийству Хашкаджи

В распоряжении Агентства Анадолу оказались новые фотографии 15 саудовцев, прибывших в Турцию с целью убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.

На фото запечатлены моменты прибытия группы в Стамбул и посещения генконсульства и резиденции саудовского консула.

Расследованием этого заранее спланированного убийства занимается прокуратура Стамбула.

Представители МВД и Национальной разведывательной организации (MİT) Турции изучили 3.500 часов записей со 147 камер видеонаблюдения в 80 различных точках Стамбула.

В числе прочих изучены записи с камер видеонаблюдения в Международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле, а также в стамбульских районах Левент и Султанахмет.

Новые кадры с камер наблюдения показывают, как 15 саудовцев, обвиняемых в причастности к смерти Джамаля Хашкаджи, входят в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле в день убийства журналиста https://t.co/xcT0dnuklH pic.twitter.com/8RvONOrjiv — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) December 19, 2018

По данным правоохранительных органов Турции, сотрудники саудовской разведки Мухаммед Саад Х. Альзахрани (30), генерал Мансур Отман М. Абу Хусейн (46) и полковник Наиф Хасан (32) прибыли из Эр-Рияда в Стамбул рейсом «Саудовских авиалиний» в 16:30 первого октября.

Абдульазиз Мухаммед М. Алхавсави (31), Халид Аедх Г. Алотаиби (30) и Саад Мешаль Альбостани (31) прибыли в Стамбул в 01:30 второго октября рейсом Turkish Airlines.

В 03:30 того же дня на частном самолете в турецкий мегаполис прибыли подполковник Бадр Лафи М. Алотаиби (45), сотрудники охраны саудовского короля Валед Абдулла М. Алшехри (38), генерал Мустафа Мухаммед М. Алмадани (57), Фаад Шабиб А. Албалави (33), генерал спецназа Махер Абдулазиз М. Мутреб (47), эксперт в сфере безопасности, сотрудник разведки Таар Халеб Т. Алхарби (39), эксперт по стратегическому планированию Турки Мушарраф М. Алшехри (36), судмедэксперт подполковник Салах Мухаммед А. Тубаиги (47) и Саиф Саад Г. Алгахтани (45).

Ссылаясь на записи с камер видеонаблюдения, сотрудники правоохранительных органов Турции незамедлительно обратились к саудовской стороне с требованием проведения детального обыска в здании генконсульства и в резиденции генконсула.

Однако в Эр-Рияде предпочли максимально затянуть время для того, чтобы два химика-токсиколога смогли уничтожить все следы преступления.

Лишь после этого саудовская сторона разрешила обыск зданий. При этом саудовцев не разрешили осмотреть двор и колодец на территории дипмиссии.

Известный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит второго октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии.

После убийства тело Хашкаджи было расчленено и уничтожено. Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашкаджи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.