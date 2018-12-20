Главные события, произошедшие в Турции в 2018 году

Подборка нескольких наиболее ярких событий, произошедших в Турции, в уходящем году:

Операция «Оливковая ветвь» и освобождение Африна

20 января началась операция по освобождению северо-западного сирийского района Африн от террористов сирийского филиала группы PKK — Партии «Демократический союз» (PYD) и её вооруженного крыла «Отрядов народной самообороны» (YPG).

В операции были задействованы отряды сирийской оппозиции, активную поддержку которым оказали Вооруженные силы Турции (TSK). Глава Генштаба ВС Турции Хулуси Акар лично контролировал и координировал ход операции в Африне.

В первый день операции «Оливковая ветвь» совершили вылеты 72 самолета, которые поразили 108 из 113 намеченных целей. В рамках операции только в январе было нейтрализовано 712 террористов.

Режим Башара Асада в июле 2012 года сдал без боя Африн террористам YPG. После этого Африн превратился в один из центров активной террористической деятельности в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган 18 марта сообщил, что турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции взяла под контроль сирийский город Африн.

Глава государства отметил, что город был полностью взят под контроль в 08:30 по местному времени. Части ВС Турции и отряды Свободной сирийской армии (FSA) к вечеру того же дня взяли под полный контроль северные, восточные и западные районы региона. Шесть городов Африна — Раджу, Бюльбюль, Шейх Хадид, Джиндерес и Мабатлы — были очищены от боевиков YPG.

Фильм «Айла» получил две награды

Фильм «Айла», посвященный теме спасения турецким военнослужащим корейской девочки Эунжи Ким во время Корейской войны 1950-1953 годов, получил две награды на 24-м Международном кинофестивале в Седоне (штат Аризона, США) в категории «Лучший иностранный фильм» и «Лучший фильм по версии зрителей».

Операция турецкой разведки в Косово

Шесть сторонников Гюленистской террористической организации (FETÖ), схваченных в Косово и доставленных в Турцию в ходе спецоперации турецкой разведки, были признаны виновными в участии в деятельности террористической организации и шпионаже. Благодаря успешной операции сотрудники Национальной разведывательной организации (MİT) нанесли мощный удар по позициям террористов FETÖ в Балканском регионе.

Трехдневный траур в Турции по погибшим в сектора Газа палестинцам

15 мая в Турции был объявлен трехдневный траур в связи с гибелью палестинцев на границе Израиля и сектора Газа. На всех госучреждениях Турции были приспущены государственные флаги.

Израильские военные 14 мая убили 61 и ранили сотни палестинцев в ходе акций, организованных на границе сектора Газа и Израиля.

Досрочные парламентские и президентские выборы

24 июня в Турции прошли досрочные парламентские и президентские выборы.

Эрдоган одержал победу на президентских выборах, набрав 52,59 процента голосов избирателей.

На парламентских выборах в июне победила возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития (AK Parti), которая набрала 42,56 процента и получила 295 из 600 мест в парламенте, Партия националистического движения (MHP) набрала 11,1 процента и получила 49 мест. Таким образом, объединяющий их «Народный альянс» получил 53,66 процента голосов и 344 места в парламенте.

Церемония ввода в строй TANAP

12 июня на компрессорно-измерительной станции в районе Сеит Гази турецкой провинции Эскишехир прошла церемония ввода в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP), по которому азербайджанский газ будет через Турцию поставляться в Европу. В церемонии приняли участие Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Украины Петр Порошенко, президент Сербии Александр Вучич.

Анкара и Москва подписали меморандум по сирийскому Идлибу

Министерства обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Документ был подписан по итогам переговоров Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным.

Четырехсторонний саммит по Сирии в Стамбуле

27 октября в Стамбуле прошел четырехсторонний саммит по Сирии. Для обсуждения путей политического урегулирования многолетней проблемы и формирования дорожной карты по Сирии в турецкий мегаполис прибыли Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель

В Стамбуле открылся новый аэропорт

29 октября в Стамбуле при участии Эрдогана торжественно открылся первый этап крупнейшего в мире аэропорта.

Тендер на строительство аэропорта выиграл консорциум компаний с предложением на сумму 26,14 миллиарда евро. На реализацию первого этапа строительства аэропорта было выделено шесть миллиардов евро. Строительство продолжалось четыре года, было задействовано 10 тысяч рабочих. Общая площадь территории аэропорта составляет 76,5 миллиона квадратных метров.

В новом аэропорту, строительство которого длилось 42 месяца, также будет находится крупнейший в мире комплекс магазинов duty-free.

Аэропорт «Стамбул» на первом этапе будет обслуживать около 90 миллионов пассажиров ежегодно, в нем будут совершаться около 3,5 тысяч взлетов и посадок в день. В аэропорту будет иметься 143 посадочных моста и 42-километровая багажная система, а его грузовместимость составит 5,5 миллиона тонн.

Вынесен приговор американском пастору Брансону

12 октября суд города Измир приговорил американского пастора Эндрю Брансона к 3 годам и 45 дням тюремного заключения.

Суд засчитал время, которое Брансон провел под арестом, и снял с него все меры пресечения, в том числе запрет на выезд за границу.

Брансон был задержан в Турции 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам FETÖ и PKK.

Убийство Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле

Известный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии.

После убийства тело Хашкаджи было расчленено и уничтожено. Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашкаджи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.

Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

Строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» было завершено в ноябре в ходе торжественной церемонии, в которой приняли участие президенты Эрдоган и Путин.

В режиме видеоконференции президенты отдали команду на укладку последней секции морской части газопровода.

США вернули Турции 12 фрагментов античной мозаики

12 фрагментов античной мозаики, которые были вывезены из Турции контрабандистами в США и впоследствии попали в коллекцию Университета Боулинг Грин (Bowling Green) в штате Огайо, доставлены в Турцию 26 ноября рейсом авиакомпании Turkish Airlines (THY).

Фрагменты мозаики были выставлены в музее 8 декабря после специального мероприятия, организованного при участии министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя.