Президент Эрдоган поздравил христиан с Рождеством

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил христианскую общину страны и весь христианский мир с Рождеством.

«Турция на протяжении всей своей истории придавала огромное значение правам человека, свободе слова и вероисповедания. Мы стремимся к тому, чтобы все граждане Турции могли жить в соответствии со своими религиозными убеждениями и культурными традициями», — говорится в послании турецкого лидера.

«Религиозное и культурное многообразие — бесценное богатство Турции, которое формирует основу единства и солидарности турецкого общества. Считаем, что наше единство и солидарность укрепляются благодаря взаимному уважению и свободе вероисповедания», — говорится в документе.

Эрдоган выражает надежду на то, что Рождество внесет вклад в формирование атмосферы солидарности и взаимного уважения.

«Поздравляю всех граждан страны и весь христианский мир с Рождеством», — говорится в послании президента.