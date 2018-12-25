2019 туристический год в Турции объявлен годом Гёбекли-Тепе

Президент Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил 2019 год во вторник годом Гёбекли-Тепе.



Гёбекли-Тепе, расположенный в 18 километрах от города Шанлыурфа на юго-востоке Турции, является самым древним в мире храмовым комплексом. Он был построен около 12 тысяч лет назад, обнаружен в 1963 году. В настоящее время там действует музейный комплекс, и продолжаются археологические раскопки.



«В рамках развития туризма мы объявляем 2019 год годом Гёбекли-Тепе. 2018 год был годом Трои, и мы видим, как это повлияло на доходы туристической отрасли. Надеюсь, в ближайшее время мы сделаем большой шаг в развитии провинции Шанлыурфа, работа уже началась. Причем мероприятия в рамках года Гёбекли-Тепе внесут вклад в развитие туризма не только в Шанлыурфе, но и в соседних провинциях Газиантеп, Мардин, Адана», — сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

«Гёбекли-Тепе представляет собой древнейшее культовое сооружение в Анатолии, которое привлечет внимание всего мира», — добавил он.

Эрдоган назвал нынешний год успешным для индустрии туризма в Турции. По его мнению, турецкий туризм в 2019 году достигнет еще больших успехов.