В Турции спасли щенка едва не замерзшего на оледеневшем озере

Полицейский-дайвер спас щенка, который едва не замерз насмерть на оледеневшем озере в турецком Ване.

Как сообщается, собака забрела на озеро Сыхке в поисках еды, но провалилась в воду. Выбравшись на лед, замерзшее животное было не в состоянии двигаться.

Прохожие сообщили о собаке, находящейся в около 150 метрах от берега, местным властям, которые обратились за помощью в полицию.





Бурак Октен из подразделения по подводным работам местной полиции сумел доплыть до щенка, разбивая в процессе лед.

У животного, которого срочно доставили к ветеринарам, выявлена гипотермия.