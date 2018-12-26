В 26 провинциях Турции из-за снегопада отменили уроки в школах

Власти 26 турецких провинций в среду отменили занятия в школах из-за снегопада.

Сильные снегопады во вторник вечером накрыли в основном центральную часть Турции.

Уроки были полностью отменены в Анкаре, Аксарае, Амасье, Болу, Эскишехире, Карамане, Кырыккале, Сивасе, Токате, Ушаке и Йозгате, а также частично — в Афьонкарахисаре, Биледжике, Чанкыры, Чоруме, Конье, Кютахье, Кыршехире, Денизли, Бурсе, Балыкесире, Гиресуне, Кастамону, Самсуне и Орду.

В последние годы ученики часто используют социальные сети, чтобы попросить местные власти отменить уроки из-за снега, этот раз не стал исключением.

Многие междугородние трассы были временно закрыты из-за непогоды.

Главное управление государственных аэропортов (DHMI) призвала пассажиров связаться со своими авиакомпаниями по поводу возможных задержек или отмен рейсов.