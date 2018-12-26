500-летний мост отреставрировали в Турции

В турецкой центральной провинции Чорум завершились работы по реставрации древнего моста Коюнбаба возрастом около 500 лет.

Как сообщается, реставрация моста длилась на протяжении пяти лет.

Мост Коюнбаба был построен через реку Кызылырмак в районе Османджик между 1485 и 1489 годами по приказу султана Баязида II. По мосту через реку переправлялись многочисленные караваны, следовавшие по Великому Шелковому Пути.

Мост является один из самых редких исторических памятников, сохранившихся до наших дней.





Мост длиной 250 метров, высотой 25 метров и шириной семь метров является крупнейшим в Анатолии.

Губернатор провинции Мустафа Чифтчи сообщил, что реставрация моста завершена на 99 процентов.

По его словам, полностью проект реставрации будет завершен в течение 10 дней.

Чифтчи рассказал, что реставрация была осуществлена с особой осторожностью для того, чтобы максимально сохранить оригинальный вид моста.