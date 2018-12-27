В Турции отреставрируют один из самых больших ковров в мире

В Турции готовятся к реставрации одного из самых больших ковров в мире.

Турецкие классические ковры известны во всем мире. Особое место среди них занимают ковры Хереке, названные так по местности, где их ткут.

В 1841 году османский султан Абдул-Меджид I организовал имперскую мануфактуру в Хереке по производству ковров для своего дворца на берегу Босфора. Для этого он доставил в городок лучших художников и ткачей со всего государства.





С тех пор небольшой городок, расположенный недалеко от Стамбула, стал знаменит своими коврами изумительной красоты.

Один из таких ковров площадью 468 квадратных метров украшает главный зал архитектурного здания «Шале», находящегося на территории дворцового комплекса «Йылдыз» в Стамбуле.

В рамках реставрации ковер был впервые вымыт в бассейне, специально построенном для этого на территории комплекса.

Ковер был соткан в 1897 году по случаю визита последнего германского императора Вильгельма II и покрывает весь пол зала. Его вес составляет около трех тонн.

Реставрация ковра займет до трех лет, после чего его вернут на прежнее место.

Глава Управления национальных дворцов Турции, профессор Ахмет Чапоглу сказал Агентству Анадолу, что самый большой ковер в Турции имеет особое историческое значение.

Рисунок ковра был создан дворцовым живописцем Эмилем Мейнцем.