Турецкий дедушка каждый день проходит 8 км, чтобы почитать газеты

Пожилой мужчина, живущий в северной турецкой провинции Гиресун, каждый день проходит восемь километров, чтобы почитать газеты.

Путь между домом 84-летнего Ахмета Али Демиреля и районным центром составляет приблизительно четыре километра, и ему требуется полтора часа, чтобы туда добраться.

Отец шестерых детей возвращается домой после прочтения всех доступных в местном магазине газет.

Демирель рассказал Агентству Анадолу (АА), что детство и юность он провел, следя за событиями в Турции и за рубежом с помощью газет.

По его словам, он не предал свою любовь к газетам, несмотря на изобретение радио, а позже и телевидения.





«Я люблю читать и поэтому не отказался от привычки читать газеты, несмотря на технологические достижения. Я слежу за развитием событий как в Турции, так и за рубежом каждый день», — сказал Демирель.

По его словам, иногда водители проезжающих мимо автомобилей предлагают подвезти его в районный центр, но он отказывается, чтобы не потерять привычку ходить. Демирель добавил, что не в состоянии ходить в районный центр только при снежной погоде.