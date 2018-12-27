Японка Секай Мори — дочь турецкого штангиста Сулейманоглу, постановил суд

Стамбульский суд в четверг вынес окончательное решение по делу об отцовстве легендарного турецкого тяжелоатлета Наима Сулейманоглу, который умер в ноябре 2017 года на 51-м году жизни.

Суд подтвердил, что японка Секаи Мори является дочерью Сулейманоглу после того, как анализ ДНК-теста тела штангиста подтвердил его отцовство на 99,9 процента.

Тело Сулейманоглу было эксгумировано в июле этого года, чтобы провести тестирование ДНК на отцовство.

Доказав родственную связь с атлетом Мори имеет право претендовать на часть его наследства.



Сулейманоглу — трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, он установил 46 мировых рекордов.



Знаменитый спортсмен был доставлен в больницу «Мемориал Аташехир» в Стамбуле 28 сентября с диагнозом «печеночная недостаточность, вызванная циррозом», 6 октября ему была проведена трансплантация печени, 11 ноября прошла срочная операция в связи с выявлением кровоизлияния в мозг, однако спасти его не удалось.



Спортсмен родился в Болгарии, где носил фамилию Сулейманов, установил первый мировой рекорд в возрасте 16 лет. Дважды становился чемпионом мира, выступая за Болгарию. В декабре 1986 года уехал в Турцию, где получил гражданство и сменил болгарский вариант фамилии на турецкий.



На Олимпиаде 1988 года в Сеуле Сулейманоглу стал олимпийским чемпионом. Выиграв чемпионат мира 1989 года, он объявил о завершении спортивной карьеры из-за травмы спины, однако вернулся в 1991 году, снова выиграв чемпионат мира, а затем Олимпийские игры 1992 года в Барселоне. В следующем олимпийском цикле Сулейманоглу победил на всех трёх чемпионатах мира. В 1996 году он выиграл Олимпиаду в Атланте, став первым в истории тяжёлой атлетики трёхкратным олимпийским чемпионом.



Из-за того что Сулейманоглу был невысокого роста и выступал в легких весовых категориях, он получил прозвище Карманный Геркулес.