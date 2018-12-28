Рекордная партия марихуаны изъята в Турции

Рекордная партия марихуаны в 1,5 тонны обнаружена турецкими таможенниками на КПП Ипсала на границе с Грецией, говорится в полученном РИА Новости сообщении министерства торговли Турции в пятницу.



«На КПП Ипсала со стороны Греции прибыли два грузовика, принадлежащие одной компании, которые, согласно накладным, везли груз сои. Первая машина после осмотра без проблем пересекла границу. Однако при рентгеновском скрининге второй машины было заподозрено наличие других веществ. В связи с этим был произведен детальный осмотр машины с участием служебных собак, в результате чего в грузовике были обнаружены 152 мешка с 1,524 тонны марихуаны», — говорится в сообщении ведомства.



Отмечается, что это рекордная партия наркотиков, которая была выявлена единовременно.



Сообщается, что по согласованию с прокуратурой таможенники приняли решение пропустить грузовик с наркотиками, чтобы проследить его дальнейший маршрут и выяснить состав преступной группы. В результате операции были задержаны три человека, в том числе водитель грузовика и его сообщники в Стамбуле. Стоимость партии марихуаны составляет около 40 миллионов турецких лир (около 7,5 миллиона долларов).