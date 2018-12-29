Член террористической организации FETÖ доставлен из Азербайджана в Турцию

Член Гюленистской террористической организации (FETÖ) Мехмет Гелен доставлен из Азербайджана в Турцию, передает в субботу Агентство Анадолу.



Сообщается, что операция по задержанию Гелена, находившегося в международном розыске, была осуществлена сотрудниками Национальной разведывательной организации (MİT) Турции. По информации агентства, сотрудники турецкой разведки вели наблюдение за сторонником Гюлена, который ранее работал преподавателем в одной из школ Азербайджана.



Операция по задержанию Гелена была осуществлена после того, как тот попытался по поддельному паспорту покинуть Азербайджан и направиться в Белоруссию, сотрудники правоохранительные органов которой вернули мужчину в Баку, где его и задержали.



Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в FETÖ, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан.

В результате попытки переворота погибли более 250 человек, более 2 тысяч человек получили ранения.