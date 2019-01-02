Завершилась реставрация крыши исторического вокзала Стамбула

Завершились работы по реставрации крыши исторического вокзала Стамбула Хайдарпаша, который был сильно поврежден в результате пожара в 2010 году.

Пожар больше всего повредил крышу и башни 147-летнего вокзала, названного в честь района, где он располагается на азиатской части мегаполиса.





Реставрацию Хайдарпаша начали сразу после происшествия. Работы по ремонту башен были завершены несколько месяцев назад.

Сообщается, что и крыша, и башни были восстановлены в соответствии с их первоначальным видом.

Вокзал Хайдарпаша, который располагается на берегу Босфора, был открыт в 1872 году и является одной из самых главных достопримечательностей города. Проект вокзала был выполнен немецкими архитекторами Отто Риттером и Гельмутом Куно.